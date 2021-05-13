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13 мая 2021, 20:38 Источник: Прокуратура Московской области

фото: pixabay.com

Сбившего в Наро-Фоминске девушку и парня сына миллионера суд приговорил к восьми годам лишения свободы. О приговоре Виталию Калиберде сообщила прокуратура Московской области в своём Теlegram-канале.

"Наро-Фоминский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Виталия Калиберды.

Он осужден за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения)", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что 6 ноября 2020 года обвиняемый, управляя автомобилем «Кадиллак», двигался по автодороге в городском округе Наро-Фоминск Московской области. По пути следования он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.



Суд назначил Калиберде наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.



Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, смертельное ДТП произошло 6 ноября прошлого года в Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова в 22.15 мск.

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