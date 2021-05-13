В Московской области после

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13 мая 2021, 18:27 Источник: Говорит Москва

Андрей Воробьев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Власти Московской области решили после "варварского преступления" в Казани проверить социальные сети школьников и студентов. Информацию о мониторинге на признаки асоциального поведения учащихся сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв дал распоряжение проверить готовность школ к чрезвычайным ситуациям.

В учебных заведениях региона специалисты будут фиксировать поведение учащихся, приверженных радикальным идеям и движениям, а также выявлять подростков, которые потенциально могут входить в группы риска.

Владимир Путин в четверг провел совещание с членами правительства и начал его с трагедии, которая недавно произошла в Татарстане. Президент назвал инцидент в гимназии "варварским преступлением".

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