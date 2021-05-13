В Московской области после "варварского преступления" в Казани проверят соцсети школьников и студентов
13 мая 2021, 18:27Источник:
Говорит Москва
Власти Московской области решили после "варварского преступления" в Казани проверить социальные сети школьников и студентов. Информацию о мониторинге на признаки асоциального поведения учащихся сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв дал распоряжение проверить готовность школ к чрезвычайным ситуациям. В учебных заведениях региона специалисты будут фиксировать поведение учащихся, приверженных радикальным идеям и движениям, а также выявлять подростков, которые потенциально могут входить в группы риска.
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