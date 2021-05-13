Пока мы вставали с колен, из страны уехало 7% её населения. После пандемии отток населения усилится

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2021, 13:40

Масштабы эмиграции наравне с уровнем доходов, бегством капиталов и динамикой частных инвестиций – главные нынче индикаторы достижений власти в любой стране.



Осенью 2020 г. ВЦИОМ успокоил россиян: согласно результатам исследования, 82% народонаселения не выражает желания уехать в другую страну на ПМЖ. А в возрастных группах старше 45 лет от 90 до 96% граждан намерены жить и упокоиться в границах РФ. Правда, среди россиян 18–24 лет задумываются о том, чтобы свалить, 38%. Однако доля тех, кто смог чем-то подтвердить серьёзность своих намерений, за последние годы снизилась.



Исследование «Левада-центра» в 2019 г. показало, что эмиграционные настроения, напротив, растут. Желающих уехать – 21% населения 146-миллионной страны. Причём с 2017 г. почти втрое вырос процент людей, которые реально работают в этом направлении. А среди молодёжи 18–24 лет жить за кордоном хотят больше половины – 53%.



В 2017 г. Росстат отчитался о 377 тыс. человек, покинувших страну. Это новый рекорд – вдвое больше, чем уехало в 2012 г. после разгрома «болотной» оппозиции. А всего с той поры свинтило 1, 7 млн россиян, что примерно сопоставимо с масштабами белой эмиграции 1917–1924 годов. Понятно, что с началом пандемии коронавируса многие популярные у перелётных птиц страны закрылись, и статистику 2020–2021 гг. рассматривать смешно.



Другое дело, что Росстат явно не видит всех эмигрантов. США в 2017 г. насчитали у себя в 6 раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат. У Чехии и Венгрии статистика отличается от наших цифр в 12 и 14 раз соответственно. В целом в 24 страны ОЭСР, по которым доступны зарубежные данные, из России выехало в 6 раз больше людей, чем насчитала официальная Москва. Росстат разводит руками: эмигрант пошёл осторожный, не сжигает мостов, не продаёт жильё в России – вдруг надумает вернуться. Как его учитывать? «90% российских граждан, которые уезжают за рубеж на длительные сроки, не снимаются с миграционного учёта», – подтверждает старший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Юлия Флоринская. По её оценкам, только в страны дальнего зарубежья уезжает 100–120 тыс. россиян в год.



По данным ООН, к концу 2010-х Россия потихоньку вылезла на третье место в мире по числу граждан, покинувших страну рождения в течение жизни. Урождённых в России за границами великой державы сегодня 10, 6 млн человек – больше только индийцев и мексиканцев. А китайцев, сирийцев или украинцев – меньше. Получается, пока мы вставали с колен, из страны уехало 7% её населения.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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