Исследование показало, чти 50% россиян работают сверхурочно

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13 мая 2021, 14:01

работа за компьютером, pixabay.com

Аналитики недавно провели исследование и выяснили, что почти половина россиян работают сверхурочно. Результаты опроса граждан России к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.

47 процентов опрошенных россиян заявили, что перерабатывают. По словам 53 процентов участников исследования, им не приходится трудиться сверхурочно, передает RT. При этом 65 процентов сотрудников убеждены, что регулярные переработки допустимы при выживании компании в непростой экономической ситуации.

Опрос показал, что 44 процента респондентов сейчас работают в офисе, 30 процентов перешли на частичную "удаленку", а 26 процентов постоянно работают из дома. Отмечается, что 84 процента опрошенных убеждены, что сотрудник, выполняющий задачи дистанционно, может ненадолго отвлекаться на личные дела.

Уточняется, что исследование проводилось с 23 по 30 апреля текущего года среди сотрудников 616 компаний.

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