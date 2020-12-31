Начальник выстрелил в подчиненного за отказ работать сверхурочно

Аргументы Недели → Общество 13+

31 декабря 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

В Москве начальник компании выстрелил в подчиненного из газового пистолета за то, что тот отказался работать в выходной день. Об этом сообщило ТАСС.

Это произошло 27 декабря после завершения ночной рабочей смены. Руководитель попросил подчиненного выйти еще и утром, когда у сотрудника должен был быть выходной. Сотрудник отказался, и начальник сначала избил, а потом выстрелил в него из газового оружия. В результате инцидента, у пострадавшего обнаружен химический ожог глаза и перелом носа. Он написал заявление в полицию. По данному факту случившегося проводится проверка.

Согласно статье 112 УК РФ, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью может повлечь за собой наказание сроком до трех лет лишения свободы.