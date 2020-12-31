Начальник выстрелил в подчиненного за отказ работать сверхурочно
31 декабря 2020, 18:41[ «Аргументы Недели» ]
В Москве начальник компании выстрелил в подчиненного из газового пистолета за то, что тот отказался работать в выходной день. Об этом сообщило ТАСС.
Это произошло 27 декабря после завершения ночной рабочей смены. Руководитель попросил подчиненного выйти еще и утром, когда у сотрудника должен был быть выходной. Сотрудник отказался, и начальник сначала избил, а потом выстрелил в него из газового оружия. В результате инцидента, у пострадавшего обнаружен химический ожог глаза и перелом носа. Он написал заявление в полицию. По данному факту случившегося проводится проверка.
Согласно статье 112 УК РФ, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью может повлечь за собой наказание сроком до трех лет лишения свободы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.