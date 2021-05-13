В Челябинской области в шесть раз выросла потребность в медсестрах

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13 мая 2021, 12:45 Анна Семенова

Медсестры сегодня на вес золота. Фото: Дмитрий Куткин, Вечерний Челябинск

При этом зарплата для среднего медперсонала выросла несущественно

Спрос на медсестер вырос по всей стране. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru. Если в 2017 году вакансий для людей с данной специальностью было 1100, то в 2021 году – 6700. В Челябинской области ситуация аналогичная: спрос на медсестер также вырос в шесть раз.

Огромную потребность в среднем медперсонале больницы стали испытывать в 2020 году, когда на мир обрушилась пандемия коронавируса. Пациентов ежедневно привозили сотнями, и все они нуждались в различных процедурах.

При этом надо сказать, что зарплаты для медсестер выросли совсем не существенно. За те же пять лет сумма в квиточках увеличилась всего на пять тысяч рублей. В 2017 году средний медперсонал на Южном Урале получал 22 042 рубля, а в 2021 зарплата составила 27 563 рубля.

По стране сегодня средний доход медсестры составляет 39 061 рубль.

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