В России за сутки скончались 392 пациента с COVID-19

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13 мая 2021, 11:46

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 392 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом утром в четверг, 13 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа, в частности, в Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 31, в Ростовской области – 23. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 114 723 человека.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ подтвердили 8 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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