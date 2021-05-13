В России за сутки скончались 392 пациента с COVID-19
13 мая 2021, 11:46
За минувшие сутки в России скончались 392 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом утром в четверг, 13 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа, в частности, в Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 31, в Ростовской области – 23. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 114 723 человека.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ подтвердили 8 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.