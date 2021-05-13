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В России выявили 8 380 новых случаев заражения COVID-19

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В России выявили 8 380 новых случаев заражения COVID-19
тест на COVID-19, Dirceu Portugal/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России подтвердили 8 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию утром в четверг предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заболевания COVID-19 были выявлены за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили утром 13 мая, что у 1 347 (16,1%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа в России зарегистрировали 4 913 439 случаев заболевания.

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