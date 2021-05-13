Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент РФ Владимир Путин утром в четверг, 13 мая, поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Поздравительная телеграмма к настоящему моменту опубликована на сайте Кремля.
Глава государства заметил, что последователи ислама в России с большим уважением относятся к многовековым историческим, религиозным и культурным традициям своим предков, передавая их из поколения в поколение. Владимир Путин добавил, что мусульманские организации ведут активную подвижническую деятельность и помогают людям справиться с трудностями.
Напомним, праздником Ураза-байрам для мусульман завершается священный месяц Рамадан.
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