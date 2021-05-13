Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

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13 мая 2021, 09:51 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин утром в четверг, 13 мая, поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Поздравительная телеграмма к настоящему моменту опубликована на сайте Кремля.

Глава государства заметил, что последователи ислама в России с большим уважением относятся к многовековым историческим, религиозным и культурным традициям своим предков, передавая их из поколения в поколение. Владимир Путин добавил, что мусульманские организации ведут активную подвижническую деятельность и помогают людям справиться с трудностями.

Напомним, праздником Ураза-байрам для мусульман завершается священный месяц Рамадан.

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