Москалькова призвала периодически обследовать граждан, получивших право на оружие

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в беседе с журналистами в среду, что состояние здоровья человека, который получил право на оружие, следует периодически проверять.
Москалькова предположила, что необходимо проводить более глубокое обследование состояния здоровья таких людей. По словам омбудсмена, оно должно осуществляться не один раз, а с определенной периодичностью, поскольку у гражданина, получившего возможность приобрести оружие, через некоторое время может развиться психическое заболевание.
"Это очень опасно для общества", – заключила Татьяна Москалькова.
Напомним, в минувший вторник в казанской школе была открыта стрельба. Молодой человек, совершивший нападение, признал вину в содеянном.
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