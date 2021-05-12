Галявиев перед стрельбой в школе установил на первом этаже самодельное взрывное устройство

Ильназ Галявиев в день нападения на школу в Казани установил самодельное взрывное устройство с поражающими элементами на первом этаже учебного заведения. Об этом сообщил в среду следователь.
Уточняется, что злоумышленник установил самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, у входа в кабинет английского языка. Кроме того, выяснилось, что Ильназ Галявиев в ходе нападения произвел не менее 17 выстрелов.
Известно, что для совершения преступления юноша прибыл в здание гимназии во вторник, 11 мая, в период с 09:30 до 10:30.
Ранее сегодня молодой человек признал вину в содеянном.
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