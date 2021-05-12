Мурашко рассказал, как пациенты из Казани перенесли перелет в Москву

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2021, 18:15 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко днем в среду, 12 мая, рассказал, как пострадавшие в результате стрельбы в Казани перенесли перелет в Москву для лечения.

По словам Мурашко, пациенты из Казани хорошо перенесли перелет. В настоящий момент пострадавших доставляют в столичные стационары.

Ранее сегодня стало известно, что в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился транспортный самолет Ил-76 МЧС России с девятью пациентами, среди которых пятеро детей, которые получили ранения при стрельбе в казанской гимназии в минувший вторник.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости