Мурашко рассказал, как пациенты из Казани перенесли перелет в Москву

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко днем в среду, 12 мая, рассказал, как пострадавшие в результате стрельбы в Казани перенесли перелет в Москву для лечения.
По словам Мурашко, пациенты из Казани хорошо перенесли перелет. В настоящий момент пострадавших доставляют в столичные стационары.
Ранее сегодня стало известно, что в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился транспортный самолет Ил-76 МЧС России с девятью пациентами, среди которых пятеро детей, которые получили ранения при стрельбе в казанской гимназии в минувший вторник.
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