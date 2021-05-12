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Мурашко рассказал, как пациенты из Казани перенесли перелет в Москву

, 18:15 Источник: РИА "Новости"

Мурашко рассказал, как пациенты из Казани перенесли перелет в Москву
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко днем в среду, 12 мая, рассказал, как пострадавшие в результате стрельбы в Казани перенесли перелет в Москву для лечения.

По словам Мурашко, пациенты из Казани хорошо перенесли перелет. В настоящий момент пострадавших доставляют в столичные стационары.

Ранее сегодня стало известно, что в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился транспортный самолет Ил-76 МЧС России с девятью пациентами, среди которых пятеро детей, которые получили ранения при стрельбе в казанской гимназии в минувший вторник.

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