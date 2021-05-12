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Кузнецова предложила направить пострадавших при стрельбе в Казани детей в санаторий

, 18:04 Источник: РИА "Новости"

Кузнецова предложила направить пострадавших при стрельбе в Казани детей в санаторий
уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила предоставить пострадавшим при стрельбе в Казани детям возможность отдохнуть в санатории или загородном учреждении оздоровления.

Кузнецова направит в Минпросвещения и Минздрав РФ письмо с соответствующей инициативой. По мнению омбудсмена, поездка в санаторий поможет детям скорее восстановиться, набраться сил и "забыть о том ужасе, который они пережили".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка подчеркнула, что будет и дальше следить за судьбой каждого пострадавшего в результате стрельбы в казанской гимназии ребенка и при необходимости оказывать школьникам помощь и содействие.

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