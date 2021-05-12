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Температура в Петербурге побила рекорд 1963 года

, 16:08 Источник: РИА "Новости"

Температура в Петербурге побила рекорд 1963 года
Санкт-Петербург, pixabay.com

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в среду, 12 мая, побила рекорд 1963 года. 58 лет назад в дневное время столбики термометров в Северной столице показывали плюс 26,6 градуса по Цельсию.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) сообщило, что сегодня температура воздуха в Петербурге достигла плюс 27 градусов.

Синоптики сообщают, что столбики термометров в городе в настоящий момент продолжают подниматься. Специалисты уточнили, что итоговое значение максимальной температуры для 12 мая будет известно после 21.00 по московскому времени.

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