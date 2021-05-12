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Ливень и порывистый ветер обрушились на Москву

, 15:44 Источник: РИА "Новости"

Ливень и порывистый ветер обрушились на Москву
ливень в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Днем в среду, 12 мая, на Москву обрушились ливень и штормовой ветер. Ранее синоптики предупреждали, что в середине недели в столичный регион придет южный циклон, который принесет грозы и дожди.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк предупреждала о том, что восточный ветер в Москве усилится до 5-10 метров в секунду, но во время гроз его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Отмечается, что ливни с порывистым ветром сегодня днем обрушились на некоторые районы столицы в среду днем. В Москве слышны раскаты грома, более того, иногда в небе появляются молнии, деревья сильно раскачиваются, вследствие чего пешеходам советуют обходить их.

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