Синоптик Цыганков пообещал летнюю погоду в Московском регионе

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12 мая 2021, 12:59 Источник: RT

мужчина и девочка, фото: pixabay.com

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ожидает жителей и гостей столицы в ближайшие дни. По его словам, в Московской регион пришла летняя погода.

«Температура поднялась выше нормы ... С 12 по 15 мая — облачно с прояснениями, местами грозы. Сегодня днём до +21 °С, в ночь на четверг — +10...+12 °С, завтра днём — +19...+22°С. В ночь на пятницу — +8...+10 °С, в пятницу днём — +22...+24 °С, в субботу — +22...+24 °С», - пояснил он RT.

Цыганков добавил, что в воскресенье, 16 мая, фронт будет уходить, а давление немного расти, поэтому, скорее всего, будет переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди.

«В понедельник и во вторник — без осадков … дневные температуры ещё вырастут. В понедельник днём — +21...+26 °С, во вторник, по предварительному прогнозу, +25...+30 °С. +30 °С, наверное, не будет, но в пределах +25...+26 °С вполне может быть», - отметил эксперт.

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