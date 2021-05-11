Метеоролог Вильфанд сообщил об аномально теплой погоде на этой неделе в России

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2021, 11:39 Источник: РИА Новости

люди, фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян на этой неделе в центре Европейской части страны. По его словам, постепенно приходят «аномально высокие температуры».

«Понятно, что это летняя погода ... В Москве 11 мая - примерно на два градуса, 12 мая - уже на три градуса, 13, 14, 15-го - на 4,5 градуса выше нормы», - высказал он, отметив, что потом теплая погода придет в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь.

Вильфанд добавил, что в течение недели в центральной части России будет от + 19 до +25 градусов. Метеоролог пояснил, что это связано с установлением «хорошо выраженного антициклона».

«Солнечное небо 11, 12, 13 мая, иногда будут небольшие осадки ... Затем небо будет более облачным, поскольку, начиная с 11 мая давление будет падать примерно каждый день на два-три миллиметра, но на температуре это не скажется», - добавил эксперт.

При этом он считает, что в некоторых частях Северо-Западного федерального округа из-за особенностей перемещения воздушных масс будет даже теплее, чем в центре Европейской России – от +21 до +25 градусов. Также «погодные аномалии» ожидаются в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Западной Сибири. Вильфанд уточнил, что в ПФО и на Урале будет на десять градусов выше нормы, на Среднем Поволжье и в западной Сибири - на шесть-восемь градусов выше нормы. Он предупредил, что в Башкирии, Самарской, Оренбургской областях – от +27 до +32 градусов, в Пермской – от +27 до +30 градусов.

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