Голикова сообщила о скором открытии авиасообщения с новыми странами

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12 мая 2021, 15:04 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixels.com

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в самом ближайшем будущем Россия возобновит авиасообщение с новыми странами. По ее словам, многие государства, в том числе Европа, предлагают открыть границы для туристов.

«Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру. У нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся, по открытию стран. У нас сейчас есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение», - пояснила она.

Голикова отметила, что проводится тщательный анализ эпидемиологической обстановки в этих странах. Она уточнила, что сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается ситуация с распространением коронавируса.

Ранее посольство Великобритании в России перечислило правила, которые нужно соблюдать россиянам для посещения Англии.

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