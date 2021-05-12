В России выявили более 8,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
12 мая 2021, 11:57
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа составило 4 905 059 человек. Об этом стало известно в среду, 12 мая.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 217 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 168 (14,2%) без клинических проявлений … 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 614 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 2718, Санкт-Петербурге – 734, Московской области – 642, Ростовской области – 201 и Воронежской области – 131.
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