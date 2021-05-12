Мишустин сообщил о создании мощного «санитарного щита» в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о создании мощного «санитарного щита», о котором Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию. По его словам, сейчас необходимо сделать выводы и усвоить «уроки пандемии».
«Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. "Санитарный щит", о котором мы говорим, - необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», - пояснил он на выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
Мишустин отметил, что в России для этого есть все необходимое: высококлассные ученые и сильная научная база.
Ранее сообщалось, что в России предложили давать премию пассажирам за прививку от COVID-19.
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