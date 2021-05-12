Комитет Госдумы поддержал законопроект об ужесточении правил владения оружием

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12 мая 2021, 11:21 Источник: РИА Новости

здание Госдумы, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения «огнестрелом».

Глава комитета Василий Пискарев пояснил, что документ не связан со стрельбой в казанской гимназии, поскольку его внесли в нижнюю палату парламента еще в декабре прошлого года. По его словам, авторы законопроекта расширили список оснований для отказа в выдаче лицензий на оружие, а также подробно расписали возможности для аннулирования уже выданных разрешений и основания для изъятия оружия и патронов у нетрезвых владельцев.

Депутаты предлагают запретить размещение в СМИ и Интернете «сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств». Кроме того, они просят исключить возможность легального владения «огнестрелом» для россиян, имеющих две и более судимости и запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии.

Рассмотрение инициативы в первом чтении может пройти уже 18 мая.

Ранеее президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии срочно изменить положение о видах оружия, которое гражданское население может иметь на руках.

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