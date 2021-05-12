Общественник Курдесов предложил ужесточить наказание за небрежное хранение оружия

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12 мая 2021, 09:29 Источник: RT

пистолет, фото: pixabay.com

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия.

Курдесов отметил, что люди, имеющие в собственности огнестрельное оружие, обязаны обеспечить его надлежащее хранение. Он напомнил, что, согласно статье 224 УК РФ, нарушение соответствующих требований, в том числе использование оружия другим лицом, повлекшее смерть или тяжкие последствия, грозит лишением свободы до одного года, за смерть двух и более лиц - до двух лет лишения свободы. Однако в СМИ появляются новости о трагических ситуациях, когда ребенок получил доступ к оружию одного из родителей, что стало причиной ранения его или других людей, добавил общественник.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 224 Уголовного кодекса России в части повышения ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия до трёх лет лишения свободы, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет лишения свободы в случае гибели двух и более лиц», - цитирует обращение Курдесова RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии срочно изменить положение о видах оружия, которое гражданское население может иметь на руках.

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