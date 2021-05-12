В Челябинской области снизилась конкуренция на рынке труда

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12 мая 2021, 07:30 Анна Семенова

Найти работу южноуральцам стало проще. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В апреле «конкурс» на место был всего 3,7 человек

Исследование представила компания Head Hunter. За год ситуация на рынке труда изменилась довольно существенно. Найти работу жителю Южного Урала стало проще. Количество вакансий увеличилось на 77%, в то время как соискателей стало лишь на 13% больше. Конкуренция за рабочее место в 2021 году стала ниже в полтора раза. Сейчас на одну вакансию по области приходится 3,7 резюме, в прошлом году на вакансию претендовали 5,9 человек. В Челябинске конкурс на место сегодня – 4,1 человек (против прошлогодних 6,9).

Специалисты отмечают, что после долгой самоизоляции рынок труда смог восстановиться, компании вновь могут и хотят нанимать новых сотрудников.

Наиболее востребованы сегодня специалисты сферы красоты и спорта, а также домашний персонал. Также много вакансий для административного персонала и консультантов.

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