Штурм школы №175 в Казани. В результате стрельбы пострадали 27 человек, 8 из них скончались

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11 мая 2021, 11:12 Источник: Baza, Mash, 112

Фото: cоцсети

Закончился штурм казанской школы. Детей эвакуировали с верхних этажей здания. Силовики предполагали, что на 4 этаже находится второй стрелок, который и удерживает заложников.

Как считают правоохранители, в школе может находиться несколько взрывных устройств. В здании нашли две растяжки. Уже известно, что 20 человек пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, их везут в больницы, сообщает источник в Минпросвещения, 8 - погибли. В самом здании повсюду валяются стёкла и выбитые двери.

Напомним, значально сообщалось, что двое молодых людей зашли в школу и открыли огонь в коридоре. Детей в этот момент почти не было, так как уже шёл урок. Один из стрелков, которого зовут Ильназ Галявиев, попытался сбежать через окно. По предварительной версии, он уже задержан. Со слов источников, Ильназ закончил эту школу. Во время учебы у него сложились плохие отношения с учениками и учителями. Оружие на 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева было зарегистрировано официально. Про второго нападавшего сообщали, что он ликвидирован, а потом официально было заявлено, что Галявиев действовал в одиночку.

Первым стрелок убил охранника, после напал на учительницу, а затем в коридоре расстрелял учеников. Врачи смогли откачать самого тяжелого пострадавшего из гимназии 175 — 10-летнего Арслана Шигапова. У него остановилось сердце, но врачам удалось реанимировать мальчика. Вместе с Арсланом в реанимации лежат еще пятеро детей из школы на улице Файзи.

Стрелок из Казани предупредил о предстоящей расправе в соцсетях, но ему никто не поверил.

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