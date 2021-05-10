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10 мая 2021, 17:08

Дед Максима Галкина второй справа, фото: vk.com/maxgalkinru

Максим Галкин рассказал о своём дедушке - участнике Сталинградской битвы, освобождавшем Одессу, Югославию, Венгрию. Дед артиста прошёл всю войну, с первого до последнего дня.

Галкин опубликовал в Инстаграм фото из семейного альбома и написал о Григории Робертовиче Прагине Галкин 9 мая.

"Думал ли этот одесский парень на первом фото, что пройдёт такую жизнь, что такие испытания и победы ждут его впереди", - начал свой рассказ артист.

"Когда я читаю его наградные листы, я понимаю, какую силу воли, отвагу и самоотверженность надо было иметь каждый день на протяжении почти четырёх лет. Дед лично вместе со своими подчинёнными выезжал на поле боя ещё до его окончания, осматривал под миномётным огнём противника подбитые и поврежденные танки и вытаскивал их с поля боя для ремонта. И так в каждом танковом бою в течение всей войны", - поделился Максим Галкин.

Шоумен вчера поздравил всех с Днём Победы, с этим святым праздником. "Вечная память павшим! Низкий поклон всем ветеранам" - написал Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)



А старшая дочь его супруги Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте ко дню Победы опубликовала видео, как мама танцует с бабушкой и ветеранами войны.

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