Орбакайте показала архивное видео, где Пугачева танцует с мамой и ветеранами
10 мая 2021, 15:28
В честь Дня Победы Кристина Орбакайте опубликовала кадры из фильма "Пришла и говорю", где показана встреча бабушки и дедушки певицы с однополчанами, на которой присутствовала и Алла Пугачева.
Орбакайте отметила, что на видео нет ни одного актера: "Мои бабушка Зинаида Архиповна и дедушка Борис Михайлович встречались со своими однополчанами... Это друзья семьи — однополчане!" Женщина в платье с цветами - мама Аллы Пугачевой.
Кристина поздравила всех с праздником, добавив, что это "День Памяти "Великих наших Ветеранов." "Какие красивые у Вас бабушка и с дедушкой! И ведь не было никаких фильтров и пресловутых «рабочих сторон»!!!!", - отмечают в комментариях.
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