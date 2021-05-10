Орбакайте показала архивное видео, где Пугачева танцует с мамой и ветеранами

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10 мая 2021, 15:28

Кристина Орбакайте, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В честь Дня Победы Кристина Орбакайте опубликовала кадры из фильма "Пришла и говорю", где показана встреча бабушки и дедушки певицы с однополчанами, на которой присутствовала и Алла Пугачева.

Орбакайте отметила, что на видео нет ни одного актера: "Мои бабушка Зинаида Архиповна и дедушка Борис Михайлович встречались со своими однополчанами... Это друзья семьи — однополчане!" Женщина в платье с цветами - мама Аллы Пугачевой.

Кристина поздравила всех с праздником, добавив, что это "День Памяти "Великих наших Ветеранов." "Какие красивые у Вас бабушка и с дедушкой! И ведь не было никаких фильтров и пресловутых «рабочих сторон»!!!!", - отмечают в комментариях.

Киркоров опубликовал в день Победы видео, как его отец поет внукам "Темную ночь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

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