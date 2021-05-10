В России появилась новая схема мошенничества с животными

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10 мая 2021, 16:00 Источник: Российская газета

кошка и собака, фото: pixabay.com

При покупке домашних животных россиянам следует быть осторожными. Можно остаться без денег и без желаемого питомца. Адвокат Виталий Ревзин рассказал, что делать в этом случае.

Мошенники размещают в интернете объявления о продаже того или иного животного, публикуют описание, характеристики, привычки. Желающим приобрести сообщают, что сначала надо перевести им на карту задаток. Потом покупатель действительно получает питомца, но его внешний вид кардинально отличается от желаемого или оказывается намного взрослее. Покупатель просит расторгнуть сделку и отдать задаток, но продавец обещает вернуть деньги только после того, как продаст питомца кому-то другому.

Адвокат Виталий Ревзин советует в этом случае связаться со службой поддержки сайта, где было размещено объявление, рассказать, что произошло и добиться блокировки данного пользователя. Далее надо вместе с юристом составить претензию продавцу питомца с просьбой вернуть деньги. Если ответа не последует, можно идти в полицию и писать заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Также нужно подать заявление в суд, приложив к нему досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел.

"Не исключено, что уже после подачи заявления в полицию продавец поспешит вернуть деньги, так как сумма задатка обычно небольшая и мало кто из разумных людей захочет сталкиваться с проблемами с полицией или с судебным разбирательством из-за 13-15 или 20 тысяч рублей", - отметил адвокат.

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