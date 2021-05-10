В Минздраве Омской области подтвердили, что Мураховский сам вышел из леса и доставлен в больницу

В Минздраве Омской области подтвердили, что глава ведомства Александр Мураховский доставлен в центральную районную больницу Большеуковского района. По предварительным данным, министр чувствует себя удовлетворительно.
Более подробная информация о состоянии Мураховского будет предоставлена позднее. Министр здравоохранения Александр Мураховский 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области и пропал.
Около суток знакомые доктора искали его самостоятельно. 8 мая обратились в полицию. В тот же день в ходе поисковых мероприятий в 6,5 км от охотничьей базы был обнаружен квадроцикл, самого мужчины рядом с ним не было.
Поиски Мураховского возобновились сегодня утром. По данным источника ТАСС в экстренных службах, Мураховский вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово.
В правительстве региона ранее сообщили, что Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы, он находится в нормальном состоянии.
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