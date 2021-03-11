Тимофеева назвала штраф «Норникелю» сигналом о жестком наказании любых экогогических нарушений
11 марта 2021, 14:25
Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева считает, что создан прецедент, когда компания-нарушитель несет настоящее наказание, соответствующее масштабам нанесенного ущерба.
Так она прокомментировала ситуацию с компанией «Норникель», по вине которой в мае прошлого года был нанесен колоссальный ущерб окружающей среде. Сумма штрафа оказалась беспрецедентно высокой – 146,2 млрд рублей.
«Никто не верил, что такие многомиллиардные штрафы возможны, что за экологию будет повышенный спрос. Мы видим жесточайший лоббизм бизнеса при принятии любого экологического закона. Видим, как блокируются подзаконные акты, чтобы только отсрочить выполнение новых экологических требований. Но сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки. Штраф «Норникелю» – это сигнал для всего бизнеса», – заявила Тимофеева.
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