Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3
5 февраля 2021, 13:35[ «Аргументы Недели» ]
Разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара наТЭЦ-3 в прошлом году назвали катастрофой федерального масштаба, за которую Росприроднадзор потребовал у компании «Норникель» 148 миллиардов рублей.
Суд частично удовлетворил требование экологического ведомства и теперь виновнику ЧП придется заплатить 146 миллиардов. Напомним, Ростехнадзор еще 2017—2018 годах предупреждал компанию о проблемах с хранением топлива. Цистерны были старые, и имели трещины на корпусе. По документа «Норникеля» резервуар числился на ремонте, но компания продолжала его эксплуатировать.
Из-за техногенной катастрофы пострадали водоемы, погибли представители флоры и фауны, предельно допустимая концентрация вредных веществ в регионе была превышена в десятки тысяч раз. Интересно во сколько бы обошлась компании своевременная почитка бака для хранения топлива?
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