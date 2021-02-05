Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3

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5 февраля 2021, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара наТЭЦ-3 в прошлом году назвали катастрофой федерального масштаба, за которую Росприроднадзор потребовал у компании «Норникель» 148 миллиардов рублей.

Суд частично удовлетворил требование экологического ведомства и теперь виновнику ЧП придется заплатить 146 миллиардов. Напомним, Ростехнадзор еще 2017—2018 годах предупреждал компанию о проблемах с хранением топлива. Цистерны были старые, и имели трещины на корпусе. По документа «Норникеля» резервуар числился на ремонте, но компания продолжала его эксплуатировать.

Из-за техногенной катастрофы пострадали водоемы, погибли представители флоры и фауны, предельно допустимая концентрация вредных веществ в регионе была превышена в десятки тысяч раз. Интересно во сколько бы обошлась компании своевременная почитка бака для хранения топлива?