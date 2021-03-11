Политолог Калачев не ждет волны отставок губернаторов в год думских выборов

Политолог Константин Калачев считает, что волны отставок губернаторов в преддверии выборов в Госдуму не будет.
По его словам, точечные увольнения возможны - кто-то из губернаторов вполне может допустить грубейшую ошибку, после которой вынужден будет расстаться с креслом.
«Но на самом деле все отставки, которые были запланированы и неизбежны, уже состоялись», - сказал эксперт.
Он также отметил, что логика власти в решении кадровых проблем может быть очень странной, и часто она просматривается с трудом.
«Нет очевидных критериев, по которым губернаторов оценивают и могут снять. Поэтому делать прогнозы – дело неблагодарное. Да, есть главы регионов, у которых не самые сильные позиции, но менять их сейчас перед выборами уже поздно, поезд ушел», - резюмировал эксперт.
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