Политолог Калачев не ждет волны отставок губернаторов в год думских выборов

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11 марта 2021, 14:16 Источник: Свободная пресса

Фото: сайт Минпромторга РФ

Политолог Константин Калачев считает, что волны отставок губернаторов в преддверии выборов в Госдуму не будет.

По его словам, точечные увольнения возможны - кто-то из губернаторов вполне может допустить грубейшую ошибку, после которой вынужден будет расстаться с креслом.

«Но на самом деле все отставки, которые были запланированы и неизбежны, уже состоялись», - сказал эксперт.

Он также отметил, что логика власти в решении кадровых проблем может быть очень странной, и часто она просматривается с трудом.

«Нет очевидных критериев, по которым губернаторов оценивают и могут снять. Поэтому делать прогнозы – дело неблагодарное. Да, есть главы регионов, у которых не самые сильные позиции, но менять их сейчас перед выборами уже поздно, поезд ушел», - резюмировал эксперт.

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