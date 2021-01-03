Политологи назвали самых успешных российских губернаторов

Аргументы Недели → Политика 13+

3 января 2021, 13:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Рейтинг подготовил портал «Политика Сегодня».

По словам политолога Вадима Березикова, в основу этого рейтинга легли управленческие качества лидеров регионов, которые они продемонстрировали в пандемию. На первом месте рейтинга – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Организаторы рейтинга считают, что ему удалось не только успешно бороться с коронавирусом, но и увеличить рост инвестиций до 10%. Это очень хороший показатель в кризисных условиях для всего мира.

На втором месте – глава Иркутской области Игорь Кобзев, которому удалось выиграть очень напряженные выборы. На третьем – Михаил Развожаев, глава Севастополя. Помимо работы на «ковидном» поле, ему удалось решить вопрос с подачей воды в город-герой. На четвертом – Юрий Бездудный, глава Ненецкого автономного округа. Он смог успокоить жителей региона, взволнованных новостями о предполагавшемся слиянии НАО и Архангельской области.

Замыкаем пятерку «отличников» Алексей Текслер, губернатор Челябинской области.

«Текслера любят люди, гордятся своим «молодым губернатором». И то, что «Единая Россия» взяла большинство в региональном парламенте — прежде всего, его заслуга», – так прокомментировал успех Алексея Текслера политолог Вадим Березиков.