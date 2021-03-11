Депутаты подготовили более 230 вопросов главе правительства

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11 марта 2021, 14:05 Источник: Парламентская газета

Фото: сайт ГД

Думские фракции подготовили 232 вопроса главе кабмина Михаилу Мишустину, который выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 21 апреля.

До 10 марта думские фракции должны были предоставить вопросы главе кабмина. Всего поступило 232 вопроса. Из них от КПРФ – 78 вопросов, от «Единой России» – 91, от ЛДПР – 14, от «Справедливой России» – 49 вопросов. Из поступивших в профильный комитет ГД вопросов выберут лучшие, в итоге фракции смогут задать по пять вопросов после выступления Михаила Мишустина.

Также задать по одному вопросу смогут депутаты, не входящие во фракции.

Ранее в Госдуме определили, когда чиновники могут не отвечать за нарушение антикоррупционных запретов.