В Госдуме определили, когда чиновники могут не отвечать за нарушение антикоррупционных запретов

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10 марта 2021, 19:38

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в первом чтении законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенное по независящим от них обстоятельствам.

«Законопроектом предусмотрено, что физлицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств», - сказано в пояснительной записке.

Такими обстоятельствами будут признаваться, в частности, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными. При этом все ограничения и запреты должны быть соблюдены не позднее чем через месяц со дня прекращения действия «независящих» обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовят инициативы по защите работающих на массовых мероприятиях журналистов.