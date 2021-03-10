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В Госдуме подготовят инициативы по защите работающих на массовых мероприятиях журналистов

, 17:48

В Госдуме подготовят инициативы по защите работающих на массовых мероприятиях журналистов
Фото: сайт Госдума РФ

В ГД планируют подготовить инициативы по защите работающих на массовых мероприятиях журналистов. Этим займется комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил председатель комитета Александр Хинштейн.

По его словам, руководство Росгвардии поддержало инициативу декана факультета журналистики МГУ о проведении соответствующих учебных тренингов для студентов журфака.

«В случае если это покажет хороший опыт, он может быть растиражирован на других факультетах и кафедрах журналистики в других вузах нашей страны», – рассказал Хинштейн.

Ранее Хинштейн заявил, что меры, принятые в отношении Twitter, могут коснуться и других соцсетей.

ДВа

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