Хинштейн заявил, что меры, принятые в отношении Twitter, могут коснуться и других соцсетей

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10 марта 2021, 15:11 Источник: ТАСС

Александр Хинштейн. Фото: сайт ГД

Интернет-ресурсы, нарушающие российское законодательство, будут замедляться или блокироваться по примеру Twitter. Об этом заявил глава ифнормационного думского комитета Александр Хинштейн.

Так парламентарий прокомментировал действия Роскомнадзора, добавив, что подобные меры могут коснуться и других социальных сетей.

«Это первый факт применения новой нормы закона. Дальше многое, практически все, будет зависеть от поведения самого Twitter. Если Twitter удаляет противоправной контент, то претензии к нему снимаются», – сказал Хинштейн.

Депутат также отметил, что ему самому «обидно и жалко, как ситуация складывается», но мириться с подобным отношением социальной сети нельзя.

Ранее в Кремле объяснили меры по первичному замедлению скорости работы Twitter.