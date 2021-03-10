Хинштейн заявил, что меры, принятые в отношении Twitter, могут коснуться и других соцсетей

Интернет-ресурсы, нарушающие российское законодательство, будут замедляться или блокироваться по примеру Twitter. Об этом заявил глава ифнормационного думского комитета Александр Хинштейн.
Так парламентарий прокомментировал действия Роскомнадзора, добавив, что подобные меры могут коснуться и других социальных сетей.
«Это первый факт применения новой нормы закона. Дальше многое, практически все, будет зависеть от поведения самого Twitter. Если Twitter удаляет противоправной контент, то претензии к нему снимаются», – сказал Хинштейн.
Депутат также отметил, что ему самому «обидно и жалко, как ситуация складывается», но мириться с подобным отношением социальной сети нельзя.
Ранее в Кремле объяснили меры по первичному замедлению скорости работы Twitter.
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