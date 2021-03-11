Адвокат: возбуждено уголовное дело против отца сестер Хачатурян

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11 марта 2021, 12:59 Источник: РИА Новости

сестры Хачатурян, фото: City News Moskva/Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело против погибшего Михаила Хачатуряна. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили СМИ со ссылкой на адвоката, который участвовал в процессе.

«В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК "Насильственные действия сексуального характера", статьи 133 УК "Понуждение к действиям сексуального характера" и статьи 117 УК "Истязание"», - уточнил собеседник.

При этом Алексей Паршин, адвокат сестер, пояснил, что официального уведомления еще не поступало, но на следующей неделе всех защитников вызовут к следователю, где должны признать девушек потерпевшими.

Напомним, что, по версии следствия, три дочери (17, 18 и 19 лет) зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Убийство произошло 27 июля 2018 года. При этом защита настаивает, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, поскольку погибший причинял девушкам «физические и психические страдания». Однако сестрам предъявили обвинение по статье об убийстве по предварительному сговору.

4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными.