Крашенинников рассказал, когда заработает «гаражная амнистия»

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2021, 12:46 Источник: Парламентская газета

Павел Крашенинников. Фото: сайт ГД

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки ко второму чтению законопроекта о «гаражной амнистии» упрощают порядок регистрации гаражей и земли под ними.

По его словам, предлагается распространить упрощённый порядок регистрации на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Речь идёт о тех участках, которые ранее выделили гаражным или гаражно-строительным кооперативам именно под строительство гаражей. Эта норма не коснётся так называемых ракушек.

Парламентарий отметил, что в случае принятия документа «гаражная амнистия» заработает с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать законодательную базу, а завершиться она может 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме прошло первое чтение законопроекта о «гаражной амнистии».