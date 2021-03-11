Хуснуллин заявил, что кабмин не рассматривал список регионов для продления льготного кредитования

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11 марта 2021, 12:26 Источник: ТАСС

Марат Хуснуллин. Фото: сайт правительства РФ

Правительство России не рассматривало перечень из 24 регионов, предложенных главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, для продления программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента.

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, кабмин работает в тесном сотрудничестве с регулятором и готов совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ.

«При этом отмечу, что регионы, озвученные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались», – сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Мишустин поручил до 15 апреля представить предложения по дальнейшей реализации льготной ипотеки.