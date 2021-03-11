Хуснуллин заявил, что кабмин не рассматривал список регионов для продления льготного кредитования

Правительство России не рассматривало перечень из 24 регионов, предложенных главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, для продления программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента.
Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, кабмин работает в тесном сотрудничестве с регулятором и готов совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ.
«При этом отмечу, что регионы, озвученные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались», – сказал вице-премьер.
Ранее сообщалось, что Мишустин поручил до 15 апреля представить предложения по дальнейшей реализации льготной ипотеки.
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