Мишустин поручил до 15 апреля представить предложения по дальнейшей реализации льготной ипотеки

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11 марта 2021, 11:01 Источник: ТАСС

Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с ЦБ до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки.

Программа льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже ее продлили до 1 июля 2021 года.

По данным регулятора, программу льготной ипотеки после 1 июля продлят в 24 российских регионах, где спрос не превышает предложение, а основной массе населения достаточно сложно выплачивать ипотеку даже по ставке 6,5%.

Ранее сообщалось, что средний срок выданной в России ипотеки составляет почти 19 лет.