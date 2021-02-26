Средний срок выданной в России ипотеки составляет почти 19 лет

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26 февраля 2021, 20:14 Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Средний срок выданной в январе ипотеки составил 227,8 месяца – это почти 19 лет. Об этом сообщается в отчете Центробанка.

По данным регулятора, средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в январе, снизилась до 7,23% против 7,36% в декабре 2020 года.

В ЦБ отмечают, что увеличение спроса на ипотечные кредиты в РФ происходит на фоне введения программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в России ипотечные кредиты обновили исторический максимум.