Средний срок выданной в России ипотеки составляет почти 19 лет

Средний срок выданной в январе ипотеки составил 227,8 месяца – это почти 19 лет. Об этом сообщается в отчете Центробанка.
По данным регулятора, средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в январе, снизилась до 7,23% против 7,36% в декабре 2020 года.
В ЦБ отмечают, что увеличение спроса на ипотечные кредиты в РФ происходит на фоне введения программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.
Ранее сообщалось, что в России ипотечные кредиты обновили исторический максимум.
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