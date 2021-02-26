В России ипотечные кредиты обновили исторический максимум

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26 февраля 2021, 16:10 Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Средний размер ипотеки в России в январе впервые превысил рекордные 3 млн рублей.

В первом месяце 2021 года средний «чек» на ипотеку вырос на 1,7 процента. Эксперты объясняют такой рост динамикой цен на недвижимость. При этом отмечается, что кредитное качество ипотеки в целом по банковской системе продолжает оставаться стабильным, а инвестиционный спрос все еще не несет негативного влияния.

Кроме этого, специалисты говорят, что в будущем средняя сумма ипотеки продолжит увеличиваться – от 7% в год.

Ранее Минфин РФ предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов.