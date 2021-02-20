Минфин РФ предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов

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20 февраля 2021, 12:49 Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Минфин России предлагает внести изменения в программу «Семейная ипотека под 6% годовых».

Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

«Снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению», - отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По данным Минфина, за время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей.

Ранее сенатор Рязанский поддержал идею расширения программы льготной ипотеки на строительство частного дома.