Сенатор Рязанский поддержал идею расширения программы льготной ипотеки на строительство частного дома
16 февраля 2021, 11:07
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение о расширении круга получателей льготной ипотеки на строительство частного дома.
Ранее соответствующую идею выдвинул депутат Госдумы Василий Власов.
Валерий Рязанский в беседе с RT, отметил, что поддержал бы все семьи, в которых есть хотя бы один ребенок. Сенатор обратил внимание на то, что смысл такой ипотеки заключается в том, чтобы дать гражданам возможность построить собственный дом. Он, однако, заметил, что любое предложение следует анализировать и обсуждать.
По словам Рязанского, в России есть огромное количество малозаселенных территорий, вследствие чего ипотека с целью "вернуть на землю" людей была бы крайне правильной.
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