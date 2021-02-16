Сенатор Рязанский поддержал идею расширения программы льготной ипотеки на строительство частного дома

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16 февраля 2021, 11:07

строительство дома, pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение о расширении круга получателей льготной ипотеки на строительство частного дома.

Ранее соответствующую идею выдвинул депутат Госдумы Василий Власов.

Валерий Рязанский в беседе с RT, отметил, что поддержал бы все семьи, в которых есть хотя бы один ребенок. Сенатор обратил внимание на то, что смысл такой ипотеки заключается в том, чтобы дать гражданам возможность построить собственный дом. Он, однако, заметил, что любое предложение следует анализировать и обсуждать.

По словам Рязанского, в России есть огромное количество малозаселенных территорий, вследствие чего ипотека с целью "вернуть на землю" людей была бы крайне правильной.