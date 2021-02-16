Депутат Власов предложил расширить программу льготной ипотеки на строительство частных домов

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16 февраля 2021, 10:23

строительство дома, pixabay.com

Депутат Госдумы Василий Власов выдвинул идею о расширении круга получателей льготной ипотеки на строительство частного дома. Письмо с предложением он направил на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина.

В обращении депутат отметил, что разработка мер поддержки индивидуального строительства является одной из задач, которые ранее поставил президент России Владимир Путин, передает RT. Василий Власов напомнил, что в настоящий момент в качестве пилотного проекта в стране действует программа льготной ипотеки для тех российских семей, в которых одному из родителей меньше 36 лет, а также есть ребенок не старше 19 лет.

Парламентарий, однако, считает, что наличие единственной программы с существенными ограничениями круга субъектов недостаточно для того, чтобы полностью удовлетворить спрос на рынке или же стимулировать индивидуальное жилищное строительство. Именно поэтому Власов предложил расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС, чтобы сделать ее доступной для всех россиян.