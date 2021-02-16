Путин поручил проработать возможность снижения ставки по льготной ипотеке

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16 февраля 2021, 07:26

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 гг. Выполнить распоряжение необходимо до 31 марта.

Путин поручил рассмотреть вопрос о снижении ипотечной ставки для семей с двумя и более детьми. В конце января президент указал внимание правительства на то, что в отдельных регионах России возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость и не хватает доступных вариантов квартир.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также отметила, что льготная ипотека под 6,5 процента вылилась в повышение цен на жилье. Она предложила создать программу для поддержки отдельных групп населения, особенно, для молодых семей с детьми.