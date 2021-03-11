Бурматов заявил, что в России снизилось число нападений животных на людей

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11 марта 2021, 12:13 Источник: ТАСС

Владимир Бурматов. Фото: сайт ГД

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что число нападений животных на людей в 2020 году снизилось более чем на 10 процентов.

По его словам, это снижение стало самым серьезным показателем в последние годы.

Парламентарий обратил внимание, что реализация закона в части создания приютов для бездомных животных доказывает свою эффективность, несмотря на «саботаж со стороны целого ряда субъектов РФ».

«Приютов очень мало до сих пор создано, но уже больше чем на 10 процентов этих нападений стало меньше по сравнению с тем периодом, когда этих животных отстреливали», – отметил Бурматов.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали о готовности вакцины от коронавируса для животных.