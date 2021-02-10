В Россельхознадзоре рассказали о готовности вакцины от коронавируса для животных
10 февраля 2021, 17:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Россельхознадзор в апреле будет готов объявить о создании своей вакцины от коронавируса для животных "Карнивак-Ков". Об этом заявила сегодня советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
В настоящее время проходит последний этап разработки для всех восприимчивых животных. по словам Милано, вакцина была проверена на кошках, хорьках, песцах, лисах и собаках. Антитела к коронавирусу выработались у всех участников исследования.
Советник руководителя Россельхознадзора отметила, что препарат отличен от тех, что применяют для вакцинаций людей. Он является сорбированной инактивированной вакциной,"проще говоря, убитый вирус". Вакцинированные в июне 2020 года до сих пор имеют иммунитет к коронавирусу.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.