В Россельхознадзоре рассказали о готовности вакцины от коронавируса для животных

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10 февраля 2021, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

кошка и собака, фото: pixabay.com

Россельхознадзор в апреле будет готов объявить о создании своей вакцины от коронавируса для животных "Карнивак-Ков". Об этом заявила сегодня советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

В настоящее время проходит последний этап разработки для всех восприимчивых животных. по словам Милано, вакцина была проверена на кошках, хорьках, песцах, лисах и собаках. Антитела к коронавирусу выработались у всех участников исследования.

Советник руководителя Россельхознадзора отметила, что препарат отличен от тех, что применяют для вакцинаций людей. Он является сорбированной инактивированной вакциной,"проще говоря, убитый вирус". Вакцинированные в июне 2020 года до сих пор имеют иммунитет к коронавирусу.

Ранее ученые из Великобритании и США не исключили, что животным потребуется вакцина от COVID-19.