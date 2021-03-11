Какая она, русская женщина?

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2021, 11:53

Россиянки ни на кого в Европе не похожи. Не столь чопорны, как англичанки или норвежки. Но и доступными их не назовёшь: могут приложить нахального ухажёра коромыслом: «Сам ты Наташа!» Многие из них вполне себе карьеристки, но рыночного душка, как у болгарок или турчанок, не чувствуется. Не зашёл им и радикальный феминизм французского разлива, хотя за себя постоять могут. Правда, россиянке и в голову не придёт жаловаться на харассмент, когда бородач из соседнего отдела носит ей кофе, неровно сопит, а на корпоративе лезет целоваться. Для неё чем выше конкурс, тем лучше настроение. И третий – не лишний, а запасной. Конечно, она не будет, как её бабушка, всю жизнь вытирать сопли какому-нибудь простофиле, потому что «за мужика нужно держаться». Но какая-то часть бабушкиных генов ей передалась, и она ещё может в XXI веке бросить всё ради шалаша и недооценённого музыканта. Рафинированный финн назвал бы её непредсказуемой, но это ошибка. Просто она до работы в офисе впитала Ахматову, Цветаеву и Ахмадулину, а он нет.



По результатам исследования Петербургского кризисного центра для женщин, среди барышень 17–25 лет более трети хотели бы выйти замуж за иностранца и уехать из страны. Большинство намеревались работать в чужой стране, хотя никогда не были за границей и почти не знают иностранных языков. При этом 93% респонденток считали, что муж должен финансово обеспечивать её и детей, а 28% имели опыт сексуальных отношений за материальные ценности. Многих из них в одиночку воспитывали матери – грозные и энергичные матроны, убеждённые, что доверять мужчинам нельзя. Почти все не исключали возможность развода с будущим мужем, а у некоторых она «внесена в план». Но вот что показательно: Россия не стала по примеру стран Юго-Восточной Азии классическим «экспортёром невест». Упала, отжалась, почистила перья и пошла гордой походкой от бедра, посмеиваясь над тем, как дёшево её пытаются купить.



Подавляющему большинству женщин 1990-х пришлось привыкать к миру, где даже зарплата не гарантирована, не говоря уже о мужских обещаниях. Если верить опросам, в российских компаниях царили столь свободные нравы, при которых американский Харви Вайнштейн уже лет десять куковал бы за решёткой. По данным опроса компании Focus, проведённого в 2005 г., около 32% российских женщин хотя бы раз спали со своими начальниками – в разы больше, чем в раскованной Америке. Любое повышение по службе у 80% женщин связано с предложением переспать с боссом. В то же время в России более 60% браков после 30 лет так или иначе связаны с работой. Возможно, в испытаниях 1990-х российская женщина поняла, что может всё. Чтобы выжить, ей пришлось крутиться, зато перед глазами открылась альтернатива киндерам, кухне и кирхе. По данным политолога Ирины Алкснис, Россия является мировым лидером по доле женщин-менеджеров: в 2016 г. они занимали 45% высших управленческих позиций, что на 5% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в Японии женщин топ-менеджеров всего 8%, в Германии – 14%.



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