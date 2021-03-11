Володин рассказал, чем новый статус поможет ДШИ

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11 марта 2021, 11:57

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ проект закона об образовании в сфере искусств.

Закон определит статус детских школ искусств, поднимет их с муниципального уровня на региональный. Это значит, что школам искусств больше не придется конкурировать за бюджетные средства с муниципальными образовательными и спортивными учреждениями.

«Не муниципалитеты, а региональные министерства культуры будут отвечать за финансирование, оснащение и кадровый состав таких школ. Изменится и принцип отбора кандидатов в творческие училища. Главным критерием будет талант, а не результаты ЕГЭ», - отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, это будет «способствовать сохранению традиционного для нашей страны качественного классического образования в области искусств».

Ранее Володин заявил, что Россия последовательно уходит от зависимости от доллара.